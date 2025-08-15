- Дата публікації
-
- Війна
- 364
- 1 хв
ЗСУ зупинили прорив фронту біля Добропілля: DeepStatet оновив мапи
Наразі ризику прориву немає.
Українські Збройні сили відкинули ворога біля низки населених пунктів під Добропіллям на Донеччині.
Про це свідчать мапи проєкту DeepState.
“Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького”, - повідомили аналітики проєкту.
Тим часом військові корпусу 1 корпусу НГУ «Азов» заявили, що разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами було зупинено просування противника в смузі оборони на Покровському напрямку.
“В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь”, - повідомили у пресслужбі корпусу.
Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник поніс значні втрати в живій силі:
безповоротні втрати – 271
санітарні втрати – 101
полон - 13
Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, один танк, три гармати, бойові машини, авто і мототехніку.
“Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям”, - наголосили в “Азові”.
Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що ЗСУ змогли покращити ситуацію на Покровському напрямку, не допустивши просування окупантів. Велику кількість окупантів було знищено.
Напередодні Генштаб заявив, що ЗСУ стабілізують ситуацію біля Добропілля. На цю ділянку фронту було спрямовано додаткові сили та засоби. Як наслідок, російські підрозділи активно знищуються.