ЗСУ зупинили прорив фронту біля Добропілля: DeepStatet оновив мапи

ЗСУ. / © Associated Press

Реклама

Українські Збройні сили відкинули ворога біля низки населених пунктів під Добропіллям на Донеччині.

Про це свідчать мапи проєкту DeepState.

“Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького”, - повідомили аналітики проєкту.

Реклама

Ситуація біля Добропілля. Мапа DeepState. / © Deepstatemap

Тим часом військові корпусу 1 корпусу НГУ «Азов» заявили, що разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами було зупинено просування противника в смузі оборони на Покровському напрямку.

“В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь”, - повідомили у пресслужбі корпусу.

Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник поніс значні втрати в живій силі:

безповоротні втрати – 271

санітарні втрати – 101

полон - 13

Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, один танк, три гармати, бойові машини, авто і мототехніку.

Реклама

“Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям”, - наголосили в “Азові”.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що ЗСУ змогли покращити ситуацію на Покровському напрямку, не допустивши просування окупантів. Велику кількість окупантів було знищено.

Напередодні Генштаб заявив, що ЗСУ стабілізують ситуацію біля Добропілля. На цю ділянку фронту було спрямовано додаткові сили та засоби. Як наслідок, російські підрозділи активно знищуються.