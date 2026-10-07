ЗСУ зупинили просування РФ на Донеччині та Запоріжжі: подробиці від ISW

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Протягом останніх діб Сили оборони України провели низку контратак на кількох ділянках фронту та покращили свої позиції на Донеччині й Запоріжжі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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ЗСУ контратакують у районі Великого Бурлука

Російські війська продовжують наступальні дії у напрямку Великого Бурлука на Харківщині. 6 жовтня українські військові провели контратаки в цьому районі.

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За оцінкою ISW, підтверджених даних про просування російських сил на цьому напрямку немає. Про контратаки ЗСУ також повідомляли російські воєнні блогери.

Лиманський напрямок: ЗСУ мають нові успіхи

Аналітики ISW звернули увагу на ситуацію на Лиманському напрямку. Українські військові мають нові успіхи на північ та північний схід від Лимана в межах операції «Вівальді». Це впливає і на ситуацію на Боровському напрямку.

5 та 6 жовтня російські війська атакували поблизу Лимана з кількох напрямків, але підтвердженого просування РФ не зафіксовано.

Російські джерела також заявляли про спроби українських військових проникнути до Ямполя та просування вздовж річки Жеребець.

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На Слов’янському напрямку російський воєнний блогер повідомив про спроби українських військових просунутися до Рай-Олександрівки та заявив про нібито знищення українських груп у цьому районі. За даними ISW, населений пункт перебуває під контролем українських військових.

Краматорськ і Костянтинівка: ЗСУ розширюють контратаки

На схід від Краматорська російські війська 5 та 6 жовтня проводили атаки, зокрема поблизу Тихонівки. Підтвердженого просування РФ аналітики не зафіксували.

На Костянтинівському напрямку українські сили продовжують контратаки. Російський воєнний блогер 5 жовтня заявив про дії ЗСУ у напрямку Русиного Яру. В ISW зазначають, що це може свідчити про подальше розширення зони українських контратак.

Запорізька область: ЗСУ утримують позиції біля Оріхова

Українські сили також зберігають позиції на заході Запорізької області. За даними геолокаційних матеріалів, військові ЗСУ присутні на південний схід від Новоселівки, що розташована на захід від Оріхова. Це свідчить про збереження українських позицій на цій ділянці фронту, де тривають бойові дії.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що ЗСУ зачистили близько 10 квадратних кілометрів території на схід від Вовчанська у Харківській області, вибивши звідти російських розвідників.

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