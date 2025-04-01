РФ намагалася перекинути окупантів через Оскіл: деталі

Російська армія. / © Associated Press

Реклама

Армія РФ намагалась переправитись на західний берег річки Оскіл в Харківській області та закріпитись там. Українські Збройні сили відбили цю спробу.

Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

Так, на Куп’янському напрямку піхотні атаки ворога було успішно відбито біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Загризового.

Реклама

"Противник знов намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення його просування та переміщення", — повідомили в ОСУВ.

Зазначається, що протягом минулої доби ворожа армія атакувала наші оборонні укріплення у Вовчанську, що на Харківському напрямку. Втрат позицій не допущено.

Як повідомлялося, армія РФ просунулася вздовж кордону Сумської і Курської областей. Також росіяни продовжили наступ на північний захід на Бєлгородщині.