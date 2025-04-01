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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ намагалася перекинути окупантів через Оскіл: деталі

Українські військові своїх позицій не втратили.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Associated Press

Армія РФ намагалась переправитись на західний берег річки Оскіл в Харківській області та закріпитись там. Українські Збройні сили відбили цю спробу.

Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

Так, на Куп’янському напрямку піхотні атаки ворога було успішно відбито біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Загризового.

"Противник знов намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення його просування та переміщення", — повідомили в ОСУВ.

Зазначається, що протягом минулої доби ворожа армія атакувала наші оборонні укріплення у Вовчанську, що на Харківському напрямку. Втрат позицій не допущено.

Як повідомлялося, армія РФ просунулася вздовж кордону Сумської і Курської областей. Також росіяни продовжили наступ на північний захід на Бєлгородщині.

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