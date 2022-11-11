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ЗСУ звернулися до білоруських та російських військових із вигідними пропозиціями (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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6700
Час на прочитання
3 хв
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ЗСУ звернулися до білоруських та російських військових із вигідними пропозиціями (відео)

Генштаб ЗСУ

Українське командування поінформувало білоруські та російські війська, як уникнути загибелі.

ЗСУ звернулися до білоруських та російських військ із закликом не брати участь у війні Росії проти України. Як альтернативу, білорусам запропонували свободу або житло у військових містечках, а росіянам – полон з дотриманням усіх норм міжнародного права.

Відповідне відеозвернення опублікував Генштаб ЗСУ 11 листопада.

"Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас все таки змусить взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ. Вашу відмову від вбивства українців ми приймемо як акт прояву дружніх та сусідських відносин і будемо вдячні за це", – йдеться у зверненні.

В такому разі ЗСУ гарантують миттєве вільне повернення на територію Білорусі.

"Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам достойне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках. Ми забезпечимо вас необхідними побутовими умовами, харчуванням і медичним обслуговуванням, згідно з нормами ЗСУ. Для зв’язку з рідними та близькими ми забезпечимо вас телефонним зв’язком і цілодобовим доступом до мережі Інтернет", – повідомили в Генштабі.

Там додали, що зброя білоруських військових у цей період перебуватиме в охоронюваних кімнатах зберігання, а військова техніка – на спеціалізованих стоянках. Після закінчення воєнного конфлікту військовослужбовці зможуть отримати свої зброю і техніку у тому ж стані і безперешкодно відбути на територію Білорусі.

У зверненні до російських військових ЗСУ закликали їх здаватися в полон.

"Військовослужбовці Російської Федерації, якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти. Здавання в полон. У цьому разі ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій щодо військовополонених, утримання в таборах для військовополонених, необхідну правову й медичну допомогу, можливість самим сповістити ваших рідних та близьких про ваш полон. Ми гарантуємо вам повернення додому після завершення воєнного конфлікту або ж внаслідок обміну військовополоненими. У протилежному разі на вас чекає неминуча смерть", – йдеться у зверненні.

Там додали, що для зв’язку з представниками українського командування треба скористатися номерами Єдиного центру приймання звернень військовослужбовців РФ щодо здавання в полон: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Нагадаємо, 10 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія та Білорусь продовжують спільне розгортання угруповання військ на території РБ, яких можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

У Генштабі також попередили, що в разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога. До оборони України будуть задіяні підрозділи спецпризначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ і артилерії. Ворог зазнає величезних втрат.

Зауважимо, на думку керівника БФ "Повернись живим" Тараса Чмута, окупанти можуть використати російське угруповання в Білорусі на Волинському, Рівненському та Житомирському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
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