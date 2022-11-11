ЗСУ звернулися до білоруських та російських військових із вигідними пропозиціями (відео)

ЗСУ звернулися до білоруських та російських військ із закликом не брати участь у війні Росії проти України. Як альтернативу, білорусам запропонували свободу або житло у військових містечках, а росіянам – полон з дотриманням усіх норм міжнародного права.

Відповідне відеозвернення опублікував Генштаб ЗСУ 11 листопада.

"Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас все таки змусить взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ. Вашу відмову від вбивства українців ми приймемо як акт прояву дружніх та сусідських відносин і будемо вдячні за це", – йдеться у зверненні.

В такому разі ЗСУ гарантують миттєве вільне повернення на територію Білорусі.

"Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам достойне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках. Ми забезпечимо вас необхідними побутовими умовами, харчуванням і медичним обслуговуванням, згідно з нормами ЗСУ. Для зв’язку з рідними та близькими ми забезпечимо вас телефонним зв’язком і цілодобовим доступом до мережі Інтернет", – повідомили в Генштабі.

Там додали, що зброя білоруських військових у цей період перебуватиме в охоронюваних кімнатах зберігання, а військова техніка – на спеціалізованих стоянках. Після закінчення воєнного конфлікту військовослужбовці зможуть отримати свої зброю і техніку у тому ж стані і безперешкодно відбути на територію Білорусі.

У зверненні до російських військових ЗСУ закликали їх здаватися в полон.

"Військовослужбовці Російської Федерації, якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти. Здавання в полон. У цьому разі ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій щодо військовополонених, утримання в таборах для військовополонених, необхідну правову й медичну допомогу, можливість самим сповістити ваших рідних та близьких про ваш полон. Ми гарантуємо вам повернення додому після завершення воєнного конфлікту або ж внаслідок обміну військовополоненими. У протилежному разі на вас чекає неминуча смерть", – йдеться у зверненні.

Там додали, що для зв’язку з представниками українського командування треба скористатися номерами Єдиного центру приймання звернень військовослужбовців РФ щодо здавання в полон: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Нагадаємо, 10 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія та Білорусь продовжують спільне розгортання угруповання військ на території РБ, яких можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

У Генштабі також попередили, що в разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога. До оборони України будуть задіяні підрозділи спецпризначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ і артилерії. Ворог зазнає величезних втрат.

Зауважимо, на думку керівника БФ "Повернись живим" Тараса Чмута, окупанти можуть використати російське угруповання в Білорусі на Волинському, Рівненському та Житомирському напрямках.

Як рашисту здатися в полон

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