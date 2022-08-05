ЗСУ звільнили два населені пункти на Харківщині і зайняли вигідні позиції для подальшого руху

ЗСУ просуваються на Ізюмському напрямку. Так, російських окупантів вже вдалося відкинути з Дмитрівки та Дібрівного.

Звільнення двох населених пунктів дозволило українським захисникам зайняти вигідні позиції, які дозволять рухатися далі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграмі.

"Поки ворог "бореться" з дитячими майданчиками та школами, наші Збройні сили просуваються на Ізюмському напрямку. Окупантів вже відкинули із Дмитрівки та Дібрівного", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що українські бійці знищили велику кількість піхоти та броньованої техніки ворога.

"Захисники отримали БМП-2, БМП-3 та танк. Наші військові зайняли та укріпили вигідні позиції, які дозволяють просуватися ще далі вперед", - наголосив очільник Харківської ОВА.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, зможуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку. Росія продовжує перекидати свої війська з північної частини Донецької області, аби підтримувати оборонні позиції на півдні. Саме це і послабить сили окупантів у напрямку Слов'янська.

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