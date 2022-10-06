ЗСУ звільнили Греківку на Луганщині: Гайдай описав ситуацію в області

Наразі тривають важкі бої за інші населені пункти Луганської області.

Українські військові 6 жовтня звільнили від окупантів село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Мережі.

"Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини", йдеться в заяві.

Гайдай також поінформував, що російські війська готуються до тривалої оборони: окопуються, мінують території, стягують резерви.

"От тільки в ЗСУ плани геть інші", – зазначив голова області.

Зазначимо, що ще до офіційного підтвердження українські захисники узялися публікувати кадри із Греківки. Зокрема, бійці зробили групове фото на тлі знака з назвою населеного пункту.

Деокупація Луганщини

Нагадаємо, 5 жовтня гайдай повідомив про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися.

Зауважимо, що звільнена Греківка розташована на Сватівському напрямку. Дуже важливою буде деокупація самого Сватового. Як пояснив військовий експерт Михайло Самусь, після звільнення Сватового у російських військ просто посиплеться фронт на Луганщині.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, в ЗСУ є всі шанси здобути перемогу у Сватовому, а от до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

ЗСУ наступає: яка ситуація на фронті та чи готуватись до складного жовтня

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