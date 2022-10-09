ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 1170 квадратних кілометрів територій - Гуменюк

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Від початку активних дій звільнено понад 1170 кілометрів на Херсонському напрямку. Триває робота і по закріпленню територій, і по зачистці, оскільки населені пункти до яких ми заходимо, мають чимало сюрпризів, які по собі залишили окупанти", - зазначила вона.

Проте Гуменюк вчергове нагадала, що не варто поспішати повертатись до звільнених селищ, оскільки окупанти під час відступу замінували будівлі, дороги та поля.

"Треба бути обачними і не поспішати повертатись на звільнені території, дати можливість фахівцям провести стабілізаційні заходи, щоб повернення було безпечним", - наголосила Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині.

У російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал.

Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Військові експерти допускають, що українські військові можуть повторити на Херсонщині успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Окупанти, які потрапили на південь України деморалізовані і налякані, тож здаються у полон з технікою.

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