ЗСУ звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма - Міноборони

За словами речника Міноборони, саме в напрямку Ізюма армія РФ намагається розвинути наступ на Схід.
У Міноборони України підтвердили, що українським захисникам вдалося звільнити низку населених пунктів на околицях Ізюма.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня.
"Так, я можу підтвердити. Низку населених пунктів унаслідок інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", - сказав Мотузяник.
Речник Міноборони зазначив, що в напрямку міста Ізюм та його околиці зафіксували найбільше скупчення російських підрозділів, оскільки саме звідси вони хочуть наступати на Схід. "Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", - пояснив речник.
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