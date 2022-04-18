ЗСУ звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма - Міноборони

За словами речника Міноборони, саме в напрямку Ізюма армія РФ намагається розвинути наступ на Схід.

У Міноборони України підтвердили, що українським захисникам вдалося звільнити низку населених пунктів на околицях Ізюма.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня.

"Так, я можу підтвердити. Низку населених пунктів унаслідок інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", - сказав Мотузяник.

Речник Міноборони зазначив, що в напрямку міста Ізюм та його околиці зафіксували найбільше скупчення російських підрозділів, оскільки саме звідси вони хочуть наступати на Схід. "Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", - пояснив речник.

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