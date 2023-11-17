ЗСУ звільнили нові території на лівому березі Херсонщини, а Гуменюк повідомила про успіхи Сил оборони

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо бойову роботу на нашому напрямку, переважно - це контрбатарейна боротьба, але є й певні успіхи, про які вже засвідчено, і ми продовжуємо їх засвідчувати. Тобто просування з нашого боку все ж таки відбувається. В нашій зоні відповідальності відчутно, що з настанням періоду дощової погоди зменшилась кількість обстрілів. Очевидно, що ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих позицій, їм треба десь облаштовувати нові, і поки вони це роблять, правий берег може трошки перепочити. Хоча вони намагаютсья кількістю компенсувати якість - за минулу добу потужний обстріл Білозерки і самого Херсона. Вони намагаються сконцентруватися на окремих населених пунктах, щоб не розпорошувати свої сили по всьому правому берегу", - сказала вона.

Збройні сили України продовжили масштабні операції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 листопада.

Аналітики зазначили, що 16 листопада українські військові продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівобережжі Херсонської області та, ймовірно, просунулися біля Кринок, що за 30 кілометрів на північний схід від Херсона, два кілометри від річки Дніпро та близько чотирьох кілометрів на північ від східного 58 шосе.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 15 листопада, російські окупанти б'ють по позиціях українських бійців у північно-східній частині Кринок, що вказує на те, що Сили оборони, ймовірно, просунулися в цьому районі.

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