ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Миколаївщині та ліквідували 73 окупанітів: оперативна обстановка на півдні

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Миколаївщині та ліквідували 73 окупанітів: оперативна обстановка на півдні

В Оперативному командуванні розповіли, яка наразі ситуація на півдні України.

Минула 60 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці героїчно захищають територію суверенної держави від окупантів та не дають загарбникам просунутися вперед.

Яка наразі ситуація на півдні України розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники порушують права та свободи цивільних осіб. Зокрема, населені пункти, де окупанти планують провести так звані "референдуми", закриті на виїзд та в'їзд.

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У Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести оборонні дії на тимчасово окупованих територіях, а також веде артилерійсько-мінометні обстріли по населеним пунктам.

Зафіксовано, що ворог посилив розвідувальні активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Та українські захисники зірвали спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога. Російські військові понесли втрати до 50% та відступили.

Водночас, ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів п'ять населених пунктів Миколаївської області, які розташовані неподалік Херсонської.

Українським захисникам вдалося ліквідувати 73 окупантів та сім одиниць їхньої техніки, зокрема зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв'язку із періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Великдень на Одещині минув в цілому спокійно. Без грубих порушень публічного порядку та провокацій. Аварійно-рятувальні роботи із ліквідації наслідків ракетних ударів по Одесі завершено. За уточненими даними – сім загиблих, серед них одна дитина. В лікарнях залишаються 10 постраждалих.

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