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ЗСУ звільнили понад 50% територій, які захопила Росія від 24 лютого (карта)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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ЗСУ звільнили понад 50% територій, які захопила Росія від 24 лютого (карта)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загалом під окупацією, включно з територіями, захопленими від 2014 року, залишається 20% від всієї території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники звільнили вже понад половину захоплених територій України від 24 лютого.

Про це інформують OSInt-аналітики проєкту Def Мon.

Згідно з підрахунками аналітиків, після звільнення правобережної Херсонщини та самого Херсона загалом звільнено 52,5% території, яку Росії вдалося захопити від 24 лютого.

Станом на сьогодні, 14 листопада, звільнено майже 78 тис. кв. км території.

Досі під окупацією РФ залишається майже 71 тис. кв. км, які росіяни захопити від 24 лютого. Йдеться про села на Кінбурнській косі Миколаївської області, лівобережну частину Херсонської області, частину Запорізької області, кілька населених пунктів на Харківщині, території Донеччини й Луганщини.

Загалом під окупацією, включно з територіями, захопленими від 2014 року (Крим і ОРДЛО), залишається близько 120 тис. кв. км, що становить 20% території України.

Раніше військовий експерт Петро Черник пояснив, у чому полягає унікальність Херсонської операції.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ не збираються зупинятися на Херсоні і контрнаступ триватиме навіть узимку.

ТСН.ua проаналізував, що кажуть та пишуть на Заході щодо подальших сценаріїв розвитку війни після звільнення Херсона.

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Дата публікації
Перегляди
1369
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