ЗСУ звільнили понад 50% територій, які захопила Росія від 24 лютого (карта)

Загалом під окупацією, включно з територіями, захопленими від 2014 року, залишається 20% від всієї території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники звільнили вже понад половину захоплених територій України від 24 лютого.

Про це інформують OSInt-аналітики проєкту Def Мon.

Згідно з підрахунками аналітиків, після звільнення правобережної Херсонщини та самого Херсона загалом звільнено 52,5% території, яку Росії вдалося захопити від 24 лютого.

Станом на сьогодні, 14 листопада, звільнено майже 78 тис. кв. км території.

Ukraine liberated 52.5% of territory occupied by Russia since 20220224



Now with one less zero in Kherson pic.twitter.com/sbDnpKeZSR — Def Mon (@DefMon3) November 14, 2022

Досі під окупацією РФ залишається майже 71 тис. кв. км, які росіяни захопити від 24 лютого. Йдеться про села на Кінбурнській косі Миколаївської області, лівобережну частину Херсонської області, частину Запорізької області, кілька населених пунктів на Харківщині, території Донеччини й Луганщини.

Загалом під окупацією, включно з територіями, захопленими від 2014 року (Крим і ОРДЛО), залишається близько 120 тис. кв. км, що становить 20% території України.

Раніше військовий експерт Петро Черник пояснив, у чому полягає унікальність Херсонської операції.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ не збираються зупинятися на Херсоні і контрнаступ триватиме навіть узимку.

ТСН.ua проаналізував, що кажуть та пишуть на Заході щодо подальших сценаріїв розвитку війни після звільнення Херсона.

Читайте також: