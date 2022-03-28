ЗСУ звільнили від окупантів Рудницьке й просунулися ще на 15 км - ЗМІ

ЗСУ звільнили від окупантів Рудницьке й просунулися ще на 15 км - ЗМІ

Серед захисників, які брали участь у спецоперації, були й воїни Грузинського національного легіону.

Збройні сили України 28 березня звільнили село Рудницьке у Баришівському районі Київської області.

Про це повідомляють журналіст Нолан Петерсон та телеграм-канал "Гонор".

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"Наш підрозділ тривалий час працював по Броварському напрямку. Спільно із іншими з‘єднаннями захисників України ми просуваємось уперед, відкидаючи окупантів із зайнятих позицій. Було звільнено населений пункт Рудницьке!", - йдеться у дописі.

За словами журналіста Петерсона, українські сили відкинули ворога на 15 км. Таким чином ЗСУ перейшли у контрнаступ. Серед захисників були й воїни Грузинського національного легіону.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.

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