ЗСУ звільнили від окупантів Рудницьке й просунулися ще на 15 км - ЗМІ

Серед захисників, які брали участь у спецоперації, були й воїни Грузинського національного легіону.
Збройні сили України 28 березня звільнили село Рудницьке у Баришівському районі Київської області.
Про це повідомляють журналіст Нолан Петерсон та телеграм-канал "Гонор".
"Наш підрозділ тривалий час працював по Броварському напрямку. Спільно із іншими з‘єднаннями захисників України ми просуваємось уперед, відкидаючи окупантів із зайнятих позицій. Було звільнено населений пункт Рудницьке!", - йдеться у дописі.
За словами журналіста Петерсона, українські сили відкинули ворога на 15 км. Таким чином ЗСУ перейшли у контрнаступ. Серед захисників були й воїни Грузинського національного легіону.
Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.
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