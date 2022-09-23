ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та покращили позиції біля Бахмута

Цей населений пункт розташований східніше від річки Оскіл, неподалік адміністративної межі Донецької і Харківської області.

ЗСУ у Донецькі області звільнили село Яцьківка та покращили позиції південніше Бахмута.

Про це 23 вересня під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", - заявив він.

Крім того, за словами Громова, ЗСУ продовжують стійко тримати оборону на Бахмутському напрямку попри інтенсивний вогонь супротивника, а також спроби витіснення українських військ із зайнятих опорних пунктів.

"Поряд із веденням оборонних боїв, наші війська покращують і своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад і якісної організації бою нам вдалося відновити раніше втрачені положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмута", - сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Варто зазначити, що на початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 212-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: