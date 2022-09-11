ЗСУ звільнили ще одне прикорденне село у Харківській області

Гоптівка перебуває під контролем наших військових.
Збройні Сили України звільнили ще одне прикордонне село у Харківській області. Наразі Гоптівка - під контролем ЗСУ.
Про це повідомив 130-й батальйон ТРО 11 вересня.
"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, село Гоптівка - це прикордонее село Дергачівської громади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пунк Козача Лопань Дергачівської громади.
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