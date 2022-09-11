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ЗСУ звільнили ще одне прикорденне село у Харківській області

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ЗСУ звільнили ще одне прикорденне село у Харківській області

Гоптівка перебуває під контролем наших військових.

Збройні Сили України звільнили ще одне прикордонне село у Харківській області. Наразі Гоптівка - під контролем ЗСУ. 

Про це повідомив 130-й батальйон ТРО 11 вересня.

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль ЗСУ", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, село Гоптівка - це прикордонее село Дергачівської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пунк Козача Лопань Дергачівської громади. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4668
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