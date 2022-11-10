ЗСУ звільнили села Борозенське, П‘ятихатки і Кучерське на Херсонщині (фото)

Українські військові 10 листопада звільнили від окупантів села Борозенське, П‘ятихатки і Кучерське Херсонської області.

Про це повідомили в першій окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна.

"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи Бригади Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", – йдеться в заяві.

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"Села П’ятихатки і Кучерське звільнені 515-м батальйоном спецпризначення Бригади Богуна. Слава Україні!" – додали у бригаді.

Українські захисники зробили фото біля фельдшерського пункту і школи у звільнених селах, розгорнувши там стяги свого батальйону.

Фото: Бригада Богуна

Фото: Бригада Богуна

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські війська під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей. Таким чином, ЗСУ посунули лінію фронту на 7 км.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також прогнозує, що ЗСУ звільнять сам Херсон вже найближчим часом.

Водночас експерт Михайло Самусь оцінює, що для повного відходу чи вибиття окупантів з Херсона на лівий берег Дніпра потрібно до кількох тижнів, адже це складна операція, яка відбувається на величезних і складних територіях.

Новини ТСН 19:30 за 9 листопада 2022 року

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