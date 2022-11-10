ЗСУ звільнили села Борозенське, П‘ятихатки і Кучерське на Херсонщині (фото)

Захисники вже показали фото звідти.
Українські військові 10 листопада звільнили від окупантів села Борозенське, П‘ятихатки і Кучерське Херсонської області.
Про це повідомили в першій окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна.
"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи Бригади Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", – йдеться в заяві.
"Села П’ятихатки і Кучерське звільнені 515-м батальйоном спецпризначення Бригади Богуна. Слава Україні!" – додали у бригаді.
Українські захисники зробили фото біля фельдшерського пункту і школи у звільнених селах, розгорнувши там стяги свого батальйону.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські війська під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей. Таким чином, ЗСУ посунули лінію фронту на 7 км.
Радник Офісу президента Олексій Арестович також прогнозує, що ЗСУ звільнять сам Херсон вже найближчим часом.
Водночас експерт Михайло Самусь оцінює, що для повного відходу чи вибиття окупантів з Херсона на лівий берег Дніпра потрібно до кількох тижнів, адже це складна операція, яка відбувається на величезних і складних територіях.
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