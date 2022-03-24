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ЗСУ звільнили село Малинівка у Запорізькій області

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ЗСУ звільнили село Малинівка у Запорізькій області

Getty Images

Із п’яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами.

ЗСУ звільнили село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області від російських окупантів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь, і до сьогодні ворог був і в Малинівці. Наразі йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена", - розповів голова Малинівської громади Володимир Шиш.

За його словами, ситуація у громаді критична. Військові РФ поставили блокпости та не пускають нікого до оточених сіл. Спостерігаються гуманітарні проблеми – із постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну.

Голова громади наголосив на необхідності організації гуманітарного коридору для виїзду людей, насамперед хворих, які потребують постійного догляду та лікування.

Нагадаємо, українські військовослужбовці звільнили село Лук'янівка у Броварському районі Київської області.

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