ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині: Зеленський показав відео

ЗСУ під час успішного наступу звільнили село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео військових зі звільненого села.

Президент України Володимир Зеленський ввечері, 27 липня, опублікував відео, на якому українські захисники звітують про звільнення села Старомайорське Донецької області.

Звільняла село 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО.

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!", - написав президент Зеленський.

Моніторингова група DeepState наголосила, що битва за це село була дуже тяжкою і довгою.

"Битва за це село була важкою і довгою. Було віддано неймовірно багато зусиль і попри все населений пункт було звільнено. Кожен сантиметр звільнення є ціною надлюдських зусиль. Памʼятаємо про це!", - йдеться у повідомленні.

Старомайорське на карті

Нагадаємо, у Генштабі вранці 27 липня зауважили, що українська армія має успіх на сході під час контрнаступу. Зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) 27 липня повідомили, що Збройні сили розпочали великий контрнаступ на півдні.

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