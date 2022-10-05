ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Луганщині - Гайдай

Назви цих населених пунктів поки не розголошують, щоб українські військові змогли там безпечно закріпитися. Адже росіяни після офіційних повідомлень про звільнення стирають ці населені пункти з лиця землі.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Можу сказати, що станом на сьогодні на Луганщині звільнили шість населених пунктів", - пояснив Гайдай.

Голова Луганської ОВА розповів, що жителі окупованого регіону чекають на повернення України на Луганщину. Серед них є і такі, які мешкають в окупації від 2014 року.

Гайдай закликав мешканців Луганської області виїхати із зони бойових дій.

Нагадаємо, американський бригадний генерал спрогнозував подальші поразки Путіна.

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