ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Луганщині - Гайдай

Українські захисники звільнили шість населених пунктів у Луганській області.
Назви цих населених пунктів поки не розголошують, щоб українські військові змогли там безпечно закріпитися. Адже росіяни після офіційних повідомлень про звільнення стирають ці населені пункти з лиця землі.
Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Можу сказати, що станом на сьогодні на Луганщині звільнили шість населених пунктів", - пояснив Гайдай.
Голова Луганської ОВА розповів, що жителі окупованого регіону чекають на повернення України на Луганщину. Серед них є і такі, які мешкають в окупації від 2014 року.
Гайдай закликав мешканців Луганської області виїхати із зони бойових дій.
Нагадаємо, американський бригадний генерал спрогнозував подальші поразки Путіна.
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