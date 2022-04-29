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ЗСУ звільнили стратегічно важливе село на трасі Харків-Бєлгород

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ЗСУ звільнили стратегічно важливе село на трасі Харків-Бєлгород

Фото: Борис Бухман

Збройні сили України та сили штурмового підрозділу ГУР МО звільнили стратегічно важливе село Руська Лозова Харківської області.

Саме з цього населеного пункту російські окупанти обстрілювали Харків. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО. 

Як зазначається, цей населений пункт розташований на трасі Харків- Бєлгород і саме звідси російські окупанти в часи окупації обстрілювали житлові будинки та інфраструктуру Харкова. 

"Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за добу в Харкові та області внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 5 мирних жителів, ще 11 отримали поранення.

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