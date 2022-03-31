ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів у Запорізькій області (фото)

Українські військові здійснили контрнаступ у Запорізькій області.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українським військовим вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника -–здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні.

Підроздіді ДШВ ЗС України разом с другими підрозділами Сил обороны Запорожского края звільне от российской оккупации... Опубликовано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Четверг , 31 березня 2022 р.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від окупантів три села на Херсонщині і відкнули ворога на 50 км від Кривого Рогу.

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