ЗСУ повністю звільнили від окупантів Балаклію: Зеленський опублікував відео з українським прапором у місті

Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області.
Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.
Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!" - написав він.
"Пане президенте, пане верховний головнокомандуваче, місто Балаклія Харківської області взяте під контроль. Наказ виконано. Російсько-окупаційні війська відійшли. Сьогодні 8 вересня, 16:00. Слава Україні!" - сказав один із захисників України.
Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, російські пропагандисти повідомили про український контрнаступ за напрямком Вербівка – Балаклія Харківської області. Українська влада декілька днів не коментувала це.
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