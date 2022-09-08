ЗСУ повністю звільнили від окупантів Балаклію: Зеленський опублікував відео з українським прапором у місті

Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.

Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.

Також читайте Харківський напрямок є стратегічно важливим для деокупації України: військовий експерт пояснив чому

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!" - написав він.

"Пане президенте, пане верховний головнокомандуваче, місто Балаклія Харківської області взяте під контроль. Наказ виконано. Російсько-окупаційні війська відійшли. Сьогодні 8 вересня, 16:00. Слава Україні!" - сказав один із захисників України.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, російські пропагандисти повідомили про український контрнаступ за напрямком Вербівка – Балаклія Харківської області. Українська влада декілька днів не коментувала це.

Читайте також: