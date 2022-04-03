ЗСУ звільнили від окупантів три населені пункти Чернігівської області

Наразі звільнені території зачищаються від вибухонебезпечних предметів російської армії.

Три населені пункти Чернігівської області - Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнені від російських військових.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зазначається, територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", - йдеться у повідомленні.