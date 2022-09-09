ЗСУ звільнили від окупантів уже понад 30 населених пунктів у Харківській області - Зеленський

ЗСУ під час контрнаступу взяли під контроль уже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Варто зазначити, що станом на 8 вересня було відомо про звільнені 20 населених пунктів Харківської області.

Про хороші новини з фронту повідомив український президент під час вечірнього традиційного відеозвернення 9 вересня.

"Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - сказав глава держави.

Зеленський звернувся до жителів зі звільнених територій із проханням повідомляти представникам "наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини".

Українським президент подякував усім, хто відвойовує та боронить Україну від ворога, та підписав нові укази про нагородження воїнів. 293 учасники бойових дій відзначені державними нагородами.

"І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. Дякую й бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади. Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині. Дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну!", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше на півдні України російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здавалися у полон.

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