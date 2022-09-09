ЗСУ звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Харківській області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Волохів Яр у Харківській області.

Про це 9 вересня повідомило Східне оперативно-територіальне об`єднання Національної гвардії України.

"Харківщина. Волохів Яр – наш", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у населеному пункті піднято український прапор.

Варто зазначити, що 8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклію Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.

Водночас у Генштабі заявили про успішний контрнаступ ЗСУ та звільнення 20 населених пунктів у Харківській області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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