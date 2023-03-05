ЗСУ звільнять Крим за 3 тижні: Жданов розповів, як це може відбуватися

Російські війська в Криму активно риють окопи і дуже бояться, що ЗСУ будуть висаджувати морський десант на півострові. Однак, за словами експерта Олега Жданова, росіяни здадуться самі.

Українським захисникам не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". ЗСУ необхідний лише вогневий вплив далекобійними засобами, і війська РФ самі виставлять білий прапор.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"За умови наявності далекобійного озброєння міст перекривається вогнем далекобійних систем з дальністю 150-300 кілометрів, поромна переправа перекривається, і починається планомірне знищення військових запасів: склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, військові частини, скупчення техніки і озброєння. Через 3-4 тижні такого обстрілу російським військам нічим буде обороняти Крим", - впевнений експерт.

За словами Жданова, росіяни опиняться в оперативному оточенні і рано чи пізно самі "викинуть білий прапор".

Нагадаємо, в Євпаторії на тимчасово окупованому півострові російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що військові РФ зривають сезон відпочинку, який наближається.

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