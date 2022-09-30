ЗСУ звільняють Лиман від окупантів: всі подробиці, відео і карта бойових дій

Збройні сили України, ймовірно, завершили оточення російських військ у місті Лиман на півночі Донецької області. Експерти прогнозують, що українські військові зможуть взяти місто найближчим часом, якщо окупанти не отримають підкріплення.

ТСН.ua розбирався, що зараз відбувається на Донеччині.

Генеральний штаб ЗСУ не коментує перебіг даної військової операції, проте речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення Лимана вже на етапі завершення.

"Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу", — заявив Череватий.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), успіх ЗСУ в Лимані матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і дозволить українським військам загрожувати російським позиціям в районі Сєвєродонецька і Лисичанська.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що чекати гарних звісток з Лиману залишилось зовсім недовго:

"До вчорашнього дня виходили звідти посиленими темпами. Вони теж бояться оточення і не хочуть потрапляти в "котли". У Лимані кажуть, залишилося мало регулярних частин - два батальйони "Барс" та козачий полк. Ми його не атакуємо, а просто оточуємо. Оскільки немає постачання, їм нема чим воювати. Це буде дуже гарне поповнення для обмінних фондів. Тож можна погодитися, що добрі новини з Лиману можуть прийти сьогодні-завтра".

Російські "воєнкори" б'ють на сполох

Перші російські повідомлення про оточення Лимана українцями надійшли після 15:00 29 вересня. Російські джерела вказували, що ЗСУ завершили оточення російського угруповання в районі Лимана станом на кінець дня 29 вересня.

За повідомленнями російських військових кореспондентів, ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставків, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для ЗС РФ, які утримують лінію на захід від Лимана. Російські блогери назвали ситуацію "надзвичайно складною" для підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали російський доступ до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує російське угруповання в самому Лимані. Декілька блогерів заявили, що без негайного підкріплення російських військ українські війська зможуть взяти Лиман.

Окупанти кинули мобілізованих рятувати ситуацію

За даними Генштабу ЗСУ, керівництво ЗС РФ спрямувало на Лиман щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лимана відбуло 7 танків, 2 з яких дорогою потрапили у ДТП. Крім цього, екіпажі танків не пройшли належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи цей випадок, зазначив, що мобілізованим приготували роль смертників.

"Це говорить про те, що механіки-водії "нульові". Вони, мабуть, не впоралися з керуванням. Крім того, екіпажі також не пройшли відповідної підготовки. Навички ведення вогню для танкістів дуже важливі. Ось чому я казав, що першою хвилею мобілізованих будуть смертники. Їх просто кинуть у топку війни", - зазначив Жданов.

"Друга армія світу" тікає з Лимана

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ оприлюднили відео відступу росіян на Лиманському напрямку. На відео окупанти, які отримали наказ "жодного кроку назад", хаотично тікають лісами.

"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.

Мережею ширяться ролики, як "друга армія світу" намагається вирватися з котла.

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у Facebook фото з безпілотника з місця бойових дій. За його словами, значне скупчення військ РФ в Лимані намагається вийти з оточення.

"Російська колона з бойових машин та краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського та вийти з оточення. Ці вулиця - єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватись, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями... Ворога добре бачать. Російські війська зараз сформували колони у Лимані і вони одна за одною починають рух, будуть намагатися дуже швидко прорватись ще до темряви. Росіяни побоюються, що у темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливий. Поспішають", - пише Бутусов.