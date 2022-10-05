ЗСУ звільняють Луганщину: все, що відомо про деокупацію та важливі точки на фронті

Зважаючи на успіхи захисників України на різнях напрямках, Путін на сьогодні повністю контролює лише окупований Крим. Контролює поки що.

Українські військові, звільняючи міста і села, дісталися вже й Луганської області після своїх успіхів на Харківщині та Херсонщині. Так, 5 жовтня офіційно стало відомо про деокупацію шести населених пунктів Луганщини.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

Першим звільненим від окупантів населеним пунктом області стала Білогорівка. Її ЗСУ деокупували ще у 20-их числах вересня. Там українські захисники знищили чимало російської техніки, захопили трофеї і взяли в полон понад 20 окупантів.

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Так, завдяки влучній роботі розвідників з артилеристами українські піхотинці змогли тихцем зайти на ворожі позиції поблизу Білогорівки.

"Операція була успішною, з мінімальними втратами, дуже швидко. Ми впоралися за лічені години", – розповіли українські військові.

Коли 1 жовтня ЗСУ звільнили від загарбників Лиман на Донеччині, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай одразу ж тоді анонсував початок деокупації очолюваної ним області.

Того ж дня на просування українських військ на Луганщині натякнув радник Офісу президента Олексій Арестович. Він посилався на "злі язики", які повідомляли, що ЗСУ ведуть бої з росіянами у районах населених пунктів Кузьміне та Зарічне.

Чому дуже важливо звільнити Сватове

3 жовтня Гайдай поінформував, що російські окупанти вивозять людей зі Сватівської психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Очевидно, вороги готувалися до приходу українських військ.

ЗСУ мають всі шанси отримати перемогу в місті Сватове Луганської області, прогнозував 4 жовтня Арестович. Проте він зазначав, що до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

"Будемо говорити, що кажуть у російських пабліках. Що "злі ЗСУ" одночасно розвивають наступ на Харківщині: від Куп'янська на Сватове, від Дробишевого до Сватове і підбираються до Кремінної", – розповідав радник ОП.

Військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому для українських військ так важливо звільнити Сватове.

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"Сватове – ключовий пункт. Він відкриває контроль над оперативними просторами, зокрема й степами, які ведуть до Старобільська. Сватове і Старобільськ – це головні вузлові точки там, логістичні точки, головні опорні точки. Коли ми говоримо про звільнення Сєвєродонецька, Лисичанська, то ключ до цього – це Сватове і Старобільськ", – зазначив аналітик.

Підготування окупантів до оборони

4 жовтня Гайдай поінформував, що захисники України вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході. Водночас вороги готувалися до оборони: мінували територію, зокрема під‘їздні дороги, мости, адмінбудівлі та знакові споруди.

"Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали під час контрнаступу", – повідомляв голова Луганської ОВА.

Зокрема, російська армія готувалася до оборони Кремінної, стягуючи туди велику кількість особового складу та мінуючи території. Як пояснював Гайдай, що Кремінна – важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Офіційний старт деокупації Луганщини

5 жовтня очільник Луганської області повідомив про офіційний початок її звільнення українськими силами. Так, у деяких населених пунктах були встановлені національні стяги.

Вже ввечері цього ж дня Гайдай заявив про звільнення шести населених пунктів Луганщини.

"Можу сказати, що станом на сьогодні на Луганщині звільнили шість населених пунктів", – сказав очільник ОВА.

Він також запевнив, що жителі окупованого регіону чекають на повернення України. Серед них є і такі, які мешкають в окупації від 2014 року.

Гайдай також порадив жителям окупованих територій Луганщини виїхати якомога далі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Нагадаємо, за оцінкою військового експерта Михала Самуся, після того, як ЗСУ звільнять місто Сватове, у росіян посиплеться фронт.

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