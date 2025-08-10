- Дата публікації
ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині: Генштаб розповів подробиці
Сили оборони України повернули контроль над Безсалівкою.
Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка в Сумській області від російських окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України у Telegram.
В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.
Повідомляється, що звільнення Безсалівки є важливою частиною операції з відновлення контролю над територіями Сумської області.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові Сил оборони України звільнили село Кіндратівка, розташоване поблизу кордону з Росією в Сумській області.