ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині: Генштаб розповів подробиці

ЗСУ / © СБУ

Реклама

Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка в Сумській області від російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України у Telegram.

В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

Реклама

Повідомляється, що звільнення Безсалівки є важливою частиною операції з відновлення контролю над територіями Сумської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові Сил оборони України звільнили село Кіндратівка, розташоване поблизу кордону з Росією в Сумській області.