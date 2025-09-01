ЗСУ звільнили село на Дніпропетровщині, але росіяни пруть у бік адмінкордону

Армія окупантів намагається прорватися на Дніпропетровщину за будь-яку ціну / © Associated Press

Реклама

На Новопавлівському напрямку ЗСУ звільнили село Дачне, але на цьому ж напрямку росіяни мають просування від села Котлярівка — адмінкордону з Дніпропетровщиною.

Про це у звіті повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас кадри, датовані тим же числом, свідчать про те, що на цьому ж напрямку росіяни нещодавно просунулися на південний захід від села Котлярівка Донецької області, біля її адмінкордону з Дніпропетровщиною.

Реклама

Експерти також повідомляють, що російській військові блогери розкритикували Міністерство оборони Росії за перебільшення своїх бойових успіхів та, зокрема, очільника Генерального штабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова який розповідав, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території і 149 населених пунктів з березня 2025 року.

Нагадаємо, на початку червня росіяни поширювали фейк про «прорив» на Дніпропетровщині. Однак тоді Генштаб спростував цю інформацію. Тоді в Силах оборони півдня також зазначали, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою.

Своєю чергою командир батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов заявляв, що російські війська поступово просуваються до адмінкордону з Дніпропетровщиною.

За його словами, окупанти намагаються закріпитися у прикордонних населених пунктах.