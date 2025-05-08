Сили оборони звільнили великий лісовий масив на Харківщині після 5 місяців боїв (мапа)

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Українські бійці 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» разом із іншими українськими захисниками звільнили лісовий масив на північ від Липців у Харківській області.

Про це повідомили аналітики Deep State та у бригаді «Хартія».

«У взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони у важких боях українські військові змогли вибити ворога з лісового масиву площею більше 200 гектарів«, — йдеться у заяві аналітиків.

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У Deep State зазначили, що бої за лісництво тривали 5,5 місяця — від листопада 2024 року.

Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів їм вдалося відтіснити російських окупантів та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

У «Хартії» поінформували, що за цей час російська армія втратила загиблими та пораненими майже 1500 бійців, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

«Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів „Хартія“ та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», — додали у бригаді.

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Нагадаємо, раніше у Deep State повідомили, що Сили оборони України відновили позиції біля Липців.

Як інформували раніше у Державній прикордонній службі України, саме в районах Липців та Вовчанська зосереджена основна концентрація ворожих сил у Харківській області.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри, російські війська нещодавно просунулися поблизу агрегатного заводу в центрі Вовчанська.