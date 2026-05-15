ЗСУ звільнили від окупантів Одрадне на Харківщині

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці у Харківській області. Успіху вдалося досягти завдяки застосуванню нових тактик ведення війни.

Про це повідомила у Facebook 129 окрема важка механізована бригада.

«У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Зазначається, що бригада здійснилаштурмові дії, завдала противнику вогневого ураження та вибила його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

Ситуація на фронті — останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ досягли переваги над російською армією на полі бою у використанні БпЛА. Ця перевага українських військових не лише зупинила російське просування, а й сприяла значним і успішним контратакам Сил оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що щодня українські війська БпЛА виконують понад 11 тисч бойових вильотів. Водночас кількість завданих ударів у березні на 50% більше, ніж у лютому. Зокрема, було здійснено понад 350 ударів середньої дальності.

Аналітики кажуть, що зусилля ЗСУ щодо стримування та відкидання російських військ на півдні України мають каскадний ефект на інші ділянки фронту. Це змушує окупантів обирати між обороною від контратак і виділенням бійців та техніки для наступальних операцій на інших напрямках.

Реклама

Новини партнерів