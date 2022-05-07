"Зуби точно обламаємо", - Кличко дав чітку відповідь про можливу спробу росіян знову взяти Київ

Мер української столиці Віталій Кличко розповів, чи існує загроза повторити те, що росіяни дуже хочуть та чи можуть вони знову спробувати взяти Київ.

Головною метою для росіян була і залишається: захопити серце України — столицю. Про це не можна забувати.

Про це міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Питання в іншому: зможуть вони чи ні? Даю чітку відповідь: ніколи", - зазначив він.

За словами Кличка, окупанти зараз змінили тактику: якщо їм проковтнути все цілком не вдалося, хочуть тепер поступово це зробити, крок за кроком.

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"Зараз росіяни перекинули багато сил на схід країни, де тривають запеклі бої. Але і це їм не вдається і, переконаний, що не вдасться, тому що такої мотивації, як у наших хлопців, ні у кого не може бути. Ми захищаємо наших дітей і наше майбутнє", - наголосив мер.

Також Кличко розповів про заходи безпеки в місті.

"Спілкуюся з нашими військовими і можу сказати, що вони працюють достатньо системно для того, щоб забезпечити те, щоб будь-яка наступна спроба, якщо така буде, не була в жодному разі реалізована. Якщо в когось бажання буде, зуби ми йому точно обламаємо", - резюмував він.

Раніше Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня.

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