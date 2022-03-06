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"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу": Зеленський наполягає, що санкцій проти РФ недостатньо

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"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу": Зеленський наполягає, що санкцій проти РФ недостатньо

president.gov.ua

За словами президента, там не відчули, що світ прагне зупинити цю війну.

Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих санкцій проти РФ недостатньо, бо там не зрозуміли, не побачили, не відчули, що світ рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну.

Про це у неділю, 6 березня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ви не сховаєтеся від цієї реальності, нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили про можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшла РФ, російські військові. Я вдячний кожному українцеві і кожній українці, які залишаються навіть в оточенні, щоб боронити наші міста, нашу свободу. Але є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитися, і ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає", - зазначив він.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з країн Євросоюзу та G-7 із проханням запровадити чергові санкції проти Росії, щоб зупинити її агресію. Міністр працюватиме з кожною країною, щоб ці нові санкції були застосовані.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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