"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу": Зеленський наполягає, що санкцій проти РФ недостатньо

"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу": Зеленський наполягає, що санкцій проти РФ недостатньо

За словами президента, там не відчули, що світ прагне зупинити цю війну.

Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих санкцій проти РФ недостатньо, бо там не зрозуміли, не побачили, не відчули, що світ рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну.

Про це у неділю, 6 березня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ви не сховаєтеся від цієї реальності, нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили про можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшла РФ, російські військові. Я вдячний кожному українцеві і кожній українці, які залишаються навіть в оточенні, щоб боронити наші міста, нашу свободу. Але є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитися, і ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає", - зазначив він.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з країн Євросоюзу та G-7 із проханням запровадити чергові санкції проти Росії, щоб зупинити її агресію. Міністр працюватиме з кожною країною, щоб ці нові санкції були застосовані.