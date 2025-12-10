Зухвала спецоперація "Павутина" могла провалитися: WSJ розкрило нові подробиці

Артем і Катерина Тимофєєви — учасники спецоперації «Павутина» / © Колаж з фото WSJ

Реклама

Завдяки свідченням учасників спецоперації СБУ «Павутина» стали відомі нові подробиці про неї. Це була масштабна атака дронами на військові аеродроми у Росії, під час якої було знищено або пошкоджено десятки літаків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як описується у статті, все розпочалося з того, що російський далекобійник у паніці зателефонував логісту Артему Тимофєєву — українцю, який тривалий час жив у Росії. Під час руху зсунувся дах кабіни вантажівки, раптово відкривши прихований вантаж. Збентежений водій кричав у телефон: «Під дахом дрони».

Реклама

Тимофєєв прикинувся, що нічого не розуміє, хоча саме він був ключовим агентом Служби безпеки України, який діяв у Росії.

У Києві в цей момент уважно стежили за ситуацією: якби водій запідозрив щось і повідомив про знахідку, операція опинилася б під загрозою. Йому терміново вигадали правдоподібне пояснення — нібито це мисливські кабіни з дронами для стеження за тваринами. Невдовзі водій надіслав фото: дах знову був на місці, і місія тривала далі.

Cхема розташування дронів у вантажівці / © Wall Street Journal

Як діяла «Павутина»?

СБУ вибудувала складну транспортну мережу для доставки до Росії сотень дронів та восьми збірних кабін, замаскованих під будиночки. Вантажі потрапляли через кордон, використовуючи корупційні лазівки російської митниці. Збірку компонентів уже на території РФ здійснювали сам Тимофєєв та його дружина.

Кабіни обладнали сонячними батареями та акумуляторами, а дрони — засобами зв’язку, що давало змогу керувати ними з Києва. Лише кілька учасників знали повний масштаб операції.

Реклама

У кінці травня п’ять вантажівок роз’їхалися різними маршрутами по Росії. А 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та завдала ударів по чотирьох російських аеродромах. За годину оператори з України змогли знищити або пошкодити десятки літаків. За оцінками СБУ, було уражено 41 літак, а понад 10 — повністю знищено.

Тимофєєви — родина-центр операції

Артем і Катерина Тимофєєви — вихідці з України, які після економічної кризи 2014 року переїхали до Росії. Добре володіючи мовою та маючи російські паспорти, вони не викликали підозр. Перед початком операції подружжя таємно привезли до Львова і перевірили на поліграфі.

У Челябінську Артем створив логістичну фірму, наймав водіїв, облаштував склад і непомітно курував запуск «Павутини». Самі водії навіть не здогадувалися, що саме перевозять.

Після атаки російські силовики оголосили Тимофєєва в розшук — але вже запізно. За кілька днів до активної фази операції він і Катерина виїхали до Казахстану під приводом туристичної поїздки, забравши з собою лише найнеобхідніше — включно зі своїм шотландським прямовухим котом та собакою породи ши-цу.

Реклама

Артем і Катерина Тимофєєви / © фото з соцмереж

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела історичну та унікальну спецоперацію «Павутина», яка готувалася понад півтора року. Одночасно були завдані удари по чотирьох військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки цьому було уражено понад 40 одиниць стратегічної авіації ворога, включно з літаками далекого радіолокаційного виявлення А-50, стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-22М3. На аеродромі «Оленья» знищено крилаті ракети Х-101, які готували для ударів по Україні. Загалом ураження знизило потенціал російського повітряного флоту на 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних базах.