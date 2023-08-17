"Зупинилася за 400 метрів від мого дому": українець-мешканець Гаваїв розповів про масштабну пожежу

На гавайському острові Мауї тривають лісові пожежі, які розпочалися ще 10 серпня.

Українець Андрій Алєвсєєвич, яки три роки проживає на острові, розповів про потужні пожежі, передає голос Америки.

Він розповідає, що пожежа спалахнула дуже близько біля його оселі. Зокрема, вогонь перекинувся до північного Кіхею, де він проживає.

"Але нам трохи пощастило, тому що за напередодні цієї пожежі була і інша, яка випалила стрічку біля дороги, що завадило цій пожежі пройти до мого дому. Вона зупинилася у 400-х кілометрах біля мого будинку", - каже Андрій.

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Внаслідок стихійного лиха, у нього проживає дівчина, якій довелося рятуватися від пожежі.

"У мене також є кілька знайомих, які втратили домівки, і одна з них розповідає, що це було схоже на пекло на землі. Пожежа поширювалася дуже швидко. З міста є дві дороги, які зливаються в одну, тому дуже багато людей стоять у заторах, де їх наздогнала пожежа", - розповідає українець.

Пожежі на Гаваях: що відомо

Лісові пожежі поширилися через сильний вітер.

Станом на середу, 16 серпня, кількість загиблих унаслідок катастрофічних пожеж на Гаваях перевищила 100 осіб.

Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, скільки саме — невідомо.

ООН очікує, що внаслідок зміни клімату та змін у способах використання людиною землі, кількість екстремальних лісових пожеж збільшиться.

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