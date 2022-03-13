"Зупиніть цю бійню, перш ніж вона перетворить міста на цвинтар", - Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб.
Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні.
Про це повідомляє Vatican News.
"В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!", - закликав понтифік.
Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.
"З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні", - закликав Папа Франциск.
Нагадаємо, Ватикан висловив готовність до будь-якого посередництва, що може посприяти мирові в Україні. Кардинал Паролін наголосив, що Святий Престол готовий зробити все можливе в цьому сенсі.
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