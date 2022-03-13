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"Зупиніть цю бійню, перш ніж вона перетворить міста на цвинтар", - Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

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"Зупиніть цю бійню, перш ніж вона перетворить міста на цвинтар", - Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

Associated Press

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб.

Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

"В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!", - закликав понтифік.

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.

"З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні", - закликав Папа Франциск.

Нагадаємо, Ватикан висловив готовність до будь-якого посередництва, що може посприяти мирові в Україні. Кардинал Паролін наголосив, що Святий Престол готовий зробити все можливе в цьому сенсі.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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