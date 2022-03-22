"Зупиніть вбивства мирних українців": омбудсменка Денісова закликає світ до рішучих дій для припинення війни

"Зупиніть вбивства мирних українців": омбудсменка Денісова закликає світ до рішучих дій для припинення війни

Також Денісова звернулася до НАТО про встановлення безпольотної зони в небі України.

Бомбардування росіянами серед білого дня вбиває мешканців українських міст. Українська омбудсменка вкотре закликає міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування та припинення вогню РФ.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Цільові обстріли міст та цивільних об’єктів є свідченням вибіркового спрямування військових дій саме проти мирного населення, черговим злочином армії РФ проти людяності і порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - написала вона.

Вона просить міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування агресії Російської Федерації та примушення країни-агресора до негайного припинення військових дій на території України. А також звернулася до НАТО про встановлення безпольотної зони в небі України.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти прицільно обстріляли магазин у місті Сєвєродонецьк. Одна людина загинула на місці, ще більше десяти отримали поранення різного ступеня важкості.

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