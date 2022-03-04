Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Зупиніть ядерного маніяка": Стефанчук закликав закрити небо над Україною, аби Путін не знищив людство

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Зупиніть ядерного маніяка": Стефанчук закликав закрити небо над Україною, аби Путін не знищив людство

Стефанчук заявив, що РФ поставила Європу та світ на межу ядерного Армагедону.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчука заявив, що Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль, і її обстріл, скоєний окупантами в ніч проти 4 березня, свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства. У зв'язку з цим голова ВРУ закликав партнерів якомога швидше запровадити безпілотну зону над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому.

Про це він сказав у відеозверненні 4 березня.

"Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи та світу. Росія поставила Європу та світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати загальносвітового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль. Це свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому. Зупиніть ядерного маніяка", - сказав Стефанчук.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація