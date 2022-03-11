Зупинити напад танкового полку із 40 машин на Київщині вдалося лише десятку українських військових

Двом військовим вдалося підбити 4 танки.

Нищівного удару по елітному танковому полку завдали наші підрозділи на Київщині. Випалили зо 20 бронемашин, які намагались йти на Київ. Цю операцію командири вже охрестили однією з найкращих, бо наші бійці знищили бойового командира полку та змусили ворога відступити якомога далі від наших рубежів..

Про це йдеться в ТСН.

Як горить і палає ще до недава елітний танковий полк Росії напередодні показали на відео. Бронемашини намагались прорвати рубежі на Київщині. Але одну за одною українські армійці перетворюють їх на металобрухт.

Такого масивного удару ворог точно не очікував. У колоні паніка, росіяни не розуміють звідки їх поливають вогнем і починають гатити навмання.

Здавалось, ворог думав задавити спротив збройних сил своєю кількістю, бо колона із сорока машин простяглась аж на кілька кілометрів. Та її зупинив насправді один єдиний постріл, який поцілив у броню із командиром полку.

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Обезглавлена колона танків, не одразу зрозуміла, що вести її далі вже нікому. Хоча ще тричі намагалась прорватись, та швидко ті, хто вцілів почали тікати, покинувши поранених та тіла вбитих.

«Це молоді хлопці, яким 20-23 роки. Своїх людей поранені вбиті, вони кидали на полі бою. Наступна колона йшла, вони їхали просто по них», - кажуть бійці.

По собі лишили й чималу кількість техніки. Ось цю броню покинули просто серед дороги. Армійці повитягували начиння з покинутих бронемашин. Аж тут неочікувані знахідки: поряд з російською уніформою награбоване по українських хатах. Також армійці показують документи, які забрали із поля бою. Вони належали уродженцю Башкирії. Тут і квиток на потяг додому, який йому вже не знадобиться.

Нищівного удару по елітному танковому полку завдали наші підрозділи на Київщині

«Вони знали куди їдуть, вони не знали, що їх чекає під самим носом. Вони мабуть не знають, що у нас є протитанкові засоби, які вражають дуже ефективно», кажуть бійці.

Цю операцію по знищенню половини елітного російського танкового полку, а це зо 20 машин командири вже назвали однією з кращих, бо проти такої армади першими виступили всього з десяток наших солдатів. Лише двоє бійців поцілили у чотири ворожі машини. Вони та їхні побратими свого часу боронили незалежність на Донбасі і в перші дні вторгнення знову повернулись у лави збройних сил. «Ми були 15-17 роки на Донеччині та Луганщині ми розуміємо один одного з пів слова», - кажуть військові.

І такий досвід війни точно грає не на руку Кремля, який відправляє на загибель не лише регулярну армію, а й недосвідчених призовників.