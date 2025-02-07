Зупинити Путіна можна за однієї умови: британський генерал повідомив деталі

Існує лише одна гарантія безпеки, яка допоможе стримати Росію. Єдина умова, за якої російський диктатор Володимир Путін зупиниться, — це зіткнення з потужнішою військовою силою.

Про це розповів Річард Ширрефф — британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі в інтерв’ю "Телеграфу".

"Єдина умова, за якої Путін зупиниться, — якщо зіткнеться з військовою силою, яка переважає. Але це означає, що країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти Росії. Чи справді вони готові відправити своїх солдатів у таку ситуацію? Я просто не бачу політичної волі для такого кроку", – зазначив він.

Так званий "мирний план Джей Ді Венса", ті сигнали, які ми чуємо з Вашингтона, за словами британського генерала, дають зрозуміти, що американські солдати не ступлять на українську землю.

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"Для мене висновок такий: навіть якщо Трамп спробує укласти угоду, яка передбачатиме "заморожування" конфлікту, не думаю, що це насправді "заморозить" його. Я думаю, що він продовжуватиметься. Можливо, буде пауза або щось подібне. Але війна триватиме", – резюмував Ширрефф.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні.

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