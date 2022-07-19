Зупиняють, змушують роздягатися та обшукують: окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на Херсонщині

В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти посеред вулиці зупиняють місцевих та обшукують їх.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час брифінгу у вівторок, 19 липня.

"Гуманітарна ситуація залишається критичною. Повністю відсутні "зелені коридорі", значний брак продуктів харчування та медикаментів. Росіяни продовжують політику знущання над місцевими мешканцями. В Херсоні зупиняють чоловіків, змушують роздягатися, обшукують. Вламуються у гаражі та приватну власність людей", - зауважив Бутрій.

Він зазначив, що найбільше від окупаційної влади страждають освітяни, яких примушують працювати за російськими правилами. Бутрій наголосив, більшість вчителів відмовляються від співпраці, однак є такі, що переходять на бік окупантів.

"Наразі нам відомо, що 63 людини – представника органів місцевого самоврядування знаходяться в полоні окупантів. Також росіяни викрадають і вивозять в невідомому напрямку активісті", - сказав він.

Як повідомляли раніше, в Мелітополі окупанти готуються до "референдуму". Для цього російсько-окупаційна влада проводить обшуки і перепис населення.

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