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Зупиняють, змушують роздягатися та обшукують: окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на Херсонщині

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Зупиняють, змушують роздягатися та обшукують: окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на Херсонщині

Фото: Getty Images

У тимчасово окупованій Херсонській області російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення.

В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти посеред вулиці зупиняють місцевих та обшукують їх.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час брифінгу у вівторок, 19 липня.

"Гуманітарна ситуація залишається критичною. Повністю відсутні "зелені коридорі",  значний брак продуктів харчування та медикаментів. Росіяни продовжують політику знущання над місцевими мешканцями. В Херсоні зупиняють чоловіків, змушують роздягатися, обшукують. Вламуються у гаражі та приватну власність людей", - зауважив Бутрій. 

Він зазначив, що найбільше від окупаційної влади страждають освітяни, яких примушують працювати за російськими правилами. Бутрій наголосив, більшість вчителів відмовляються від співпраці, однак є такі, що переходять на бік окупантів. 

"Наразі нам відомо, що 63 людини – представника органів місцевого самоврядування знаходяться в полоні окупантів. Також росіяни викрадають і вивозять в невідомому напрямку активісті", - сказав він.

Як повідомляли раніше, в Мелітополі окупанти готуються до "референдуму". Для цього російсько-окупаційна влада проводить обшуки і перепис населення. 

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