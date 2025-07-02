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- Війна
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Зупинка військової допомоги США: на скільки Україні вистачить запасів американської зброї
Рішення адміністрації Трампа частково призупинити передачу деяких видів озброєння Києву стало шокувальною новиною. Цей крок може мати критичні наслідки для обороноздатності України, адже йдеться про життєво важливі системи.
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила часткове призупинення постачання зброї Україні. Зокрема Пентагон зупинив заплановані поставки ракет для ППО та іншої високоточної зброї. Офіційна причина — значне скорочення американських запасів зброї.
Про це пише Bild.
Критичні системи під загрозою
Згідно з повідомленням Білого дому, зупинено постачання ракет PAC3-Patriot, 155-мм артилерійських снарядів, боєприпасів GMLRS, зенітних ракет Stinger, ракет AIM-7 та Hellfire.
Особливо драматичним є зупинка поставок ракет PAC3: вони були єдиними, що дозволяли надійно перехоплювати балістичні ракети Путіна за допомогою систем Patriot, поставлених Німеччиною. Також руйнівним є відсутність боєприпасів GMLRS.
Без цих керованих ракет українські РСЗВ HIMARS незабаром стануть майже марними. Зупинка поставок ракет AIM-7 «повітря-повітря», призначених для винищувачів F-16, також сильно вдарить по Києву та позбавить Україну ключового засобу для боротьби з російськими «Шахедами».
Прогнози експертів
Військовий експерт Карло Масала з Бундесвер-Університету Мюнхена наголосив, що «усі ці системи є критично важливими для української оборони», тому припинення їхніх постачань створює дві великі проблеми.
«Захист цивільного населення та критичної інфраструктури в містах, а також стабілізація фронту проти російських атак — все це ускладниться», — наголосив експерт.
Він також попередив, що українським захисникам вистачить запасів американської зброї лише до кінця літа, а потім ситуація стане критичною.
«Може виникнути критичний пробіл, поки Європа намагатиметься його хоч якось заповнити», — зауважив Масала.
Водночас експерт Бундесверу Ніко Ланге зазначив, що Трамп від самого початку не планував продовжувати військову підтримку України і навіть не приховував це, але «європейці не хотіли в це вірити».
«Не дивно, що адміністрація Трампа зараз перенаправляє замовлення Байдена для України. Європейці думали, якщо вони будуть дуже доброзичливими до Трампа, військова допомога продовжиться, але Трамп ніколи цього не планував», — наголосив Ланге.
Нагадаємо, військовий експерт Андрій Ткачук вважає, що наразі зарано робити висновки про зупинку постачання американскої зброї. Експерт наголосив, що без американської зброї буде тяжче, проте зазначив, що є ще шанс домовитися.