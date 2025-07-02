Зупинка військової допомоги США: на скільки Україні вистачить запасів американської зброї

Президент США Дональд Трамп зупинив постачання ключової американської зброї Україні / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила часткове призупинення постачання зброї Україні. Зокрема Пентагон зупинив заплановані поставки ракет для ППО та іншої високоточної зброї. Офіційна причина — значне скорочення американських запасів зброї.

Про це пише Bild.

Критичні системи під загрозою

Згідно з повідомленням Білого дому, зупинено постачання ракет PAC3-Patriot, 155-мм артилерійських снарядів, боєприпасів GMLRS, зенітних ракет Stinger, ракет AIM-7 та Hellfire.

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Особливо драматичним є зупинка поставок ракет PAC3: вони були єдиними, що дозволяли надійно перехоплювати балістичні ракети Путіна за допомогою систем Patriot, поставлених Німеччиною. Також руйнівним є відсутність боєприпасів GMLRS.

Без цих керованих ракет українські РСЗВ HIMARS незабаром стануть майже марними. Зупинка поставок ракет AIM-7 «повітря-повітря», призначених для винищувачів F-16, також сильно вдарить по Києву та позбавить Україну ключового засобу для боротьби з російськими «Шахедами».

Прогнози експертів

Військовий експерт Карло Масала з Бундесвер-Університету Мюнхена наголосив, що «усі ці системи є критично важливими для української оборони», тому припинення їхніх постачань створює дві великі проблеми.

«Захист цивільного населення та критичної інфраструктури в містах, а також стабілізація фронту проти російських атак — все це ускладниться», — наголосив експерт.

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Він також попередив, що українським захисникам вистачить запасів американської зброї лише до кінця літа, а потім ситуація стане критичною.

«Може виникнути критичний пробіл, поки Європа намагатиметься його хоч якось заповнити», — зауважив Масала.

Водночас експерт Бундесверу Ніко Ланге зазначив, що Трамп від самого початку не планував продовжувати військову підтримку України і навіть не приховував це, але «європейці не хотіли в це вірити».

«Не дивно, що адміністрація Трампа зараз перенаправляє замовлення Байдена для України. Європейці думали, якщо вони будуть дуже доброзичливими до Трампа, військова допомога продовжиться, але Трамп ніколи цього не планував», — наголосив Ланге.

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Нагадаємо, військовий експерт Андрій Ткачук вважає, що наразі зарано робити висновки про зупинку постачання американскої зброї. Експерт наголосив, що без американської зброї буде тяжче, проте зазначив, що є ще шанс домовитися.