Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна: у США заявили, що не підтримують незалежність Тайваню

У Китаї додали, що сподіваються на міцні та стійкі китайсько-американські відносини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Китаю. Під час зустрічі американський політик запевнив Пекін, що Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Китаю.

За його словами, саме від того, чи зможуть дві країни знайти правильний шлях для відносин, залежить майбутнє людства.

США підтримують зобов'язання, взяті на себе президентом Джо Байденом. Натомість у МЗС Китаю заявили, що, за словами Блінкена, США не підтримують незалежність Тайваню і не хочуть конфлікту з Китаєм. Також додали, що голова КНР Сі заявив, що слід цінувати спільні інтереси двох країн, а їхні відповідні успіхи є можливістю, а не загрозою одне для одного.