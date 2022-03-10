Зустріч Кулеби і Лаврова: чого очікувати та позиції, з якими очільники МЗС приїхали на переговори

Зустріч Кулеби і Лаврова: чого очікувати та позиції, з якими очільники МЗС приїхали на переговори

Зустріч вже розпочалася.

Сьогодні, на 15-й день війни, 10 березня, у Туреччині відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своїм колегою із РФ Сергієм Лавровим.

ТСН.ua зібрав позиції, з якими очільники МЗС приїхали на переговори, та чого очікувати від зустрічі.

Позиція України

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба напередодні заявив, що на ці переговори Київ їде з сильною позицією. Наш інтерес - це припинення вогню, звільнення українських територій та вирішення гуманітарних катастроф, які створила російська армія. Кулеба пообіцяв витиснути з цієї зустрічі по максимуму, хоч і додав, що не покладає на неї завищених очікувань.

"Готуємося до переговорів з моїм російським колегою міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми зараз дуже серйозну проводимо роботу, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але, безумовно, будемо витискати по-максимуму. Наш інтерес - це припинити вогонь, звільнити наші території і, безумовно, вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією", - сказав Кулеба в прямому ефірі в Facebook.

Позиція країни-агресорки

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров напередодні озвучив вимоги російської сторони на переговорах із Україною. Серед них: визнання окупованого Криму частиною РФ, визнання "ЛДНР" в адміністративних кордонах, та демілітаризація.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав зустріч очільників МЗС Росії та України – дуже важливим продовженням переговорного процесу.

Варто також зазначити, що останніми днями в РФ рівень пропаганди просто зашкалює. Чого тільки не вигадували окупанти - були фейки і про біологічні лабораторії США на території Україні і про те, що нібито націоналісти утримують людей у розбомблених російськими бомбами містах. Усе це говорить лише про те, що влада Росії не здатна більше нічого вдіяти, окрім як брехати.

Роль Туреччини

Як відомо, Туреччина стала країно посередником між Україною та РФ. Перед зустріччю Кулеби та Лаврова з очільниками МЗС України та Росії окремо провів переговори міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, про що він повідмив у своєму Twitter.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/9H41MaPD7B — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister Sergey #Lavrov of #Russia, ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/npcvEbRgCG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

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