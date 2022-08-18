Зустріч з Путіним та зерно: що обговорять Ердоган, Зеленський та Гутерріш у Львові

Антоніу Гутерреш у четвер зустрінеться за одним столом із президентом України Володимиром Зеленським і лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 серпня, прибув до Львова.

Про це повідомила пресслужба Організації Об'єднаних Націй на сторінці у Твітері.

Нагадаємо, до України генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головною темою візиту Антоніу Гутерреша 18 серпня стане реалізація угод щодо експорту українського продовольства.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом", — йдеться в офіційному повідомленні.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами зустрічі є припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та робота зернової угоди.

Також повідомляється, що перед тим, як повернутися до Нью-Йорка, Гутерреш вирушить до Стамбула, щоб відвідати Об'єднаний координаційний центр, створений для реалізації ініціативи щодо надання "зернового коридору".

Навіщо Ердоган приїхав до України

Президент Туреччини Таїп Ердоган приїде у відповідь на запрошення Володимира Зеленського. Ердоган під час візиту обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".

"Під час візиту передбачається проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом завдяки активізації механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки", — йдеться у повідомленні пресслужби турецького лідера.

Фото: Associated Press

Також президенти обговорять усі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

За даними видання CNN Turk, візит Ердогана до України триватиме один день.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч із Путіним", - пишуть журналісти A Haber.

За даними журналістів, питання припинення вогню багато в чому залежатиме від того, яке послання Путіну Зеленський передасть через Ердогана у присутності генсека ООН.

Зазначимо також, що лідер Туреччини від початку війни уже двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час перемовин лідери двох держав обговорювали військово-економічні питання.

За даними ЗМІ, Львів у складі турецької делегації відвідає і генеральний директор компанії Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2 Халук Байрактар.

Поговорили: Путін зустрівся з Ердоганом у Стамбулі

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