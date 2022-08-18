Зустріч Зеленського, Ердогана і генсека ООН: що відбувається у Львові

Сьогодні, 18 серпня, у Львові зустрінуться Володимир Зеленський, президент Туреччини та генсек ООН.

Львів сьогодні - місце для переговорів. Володимир Зеленський зустрінеться там із генеральним секретарем ООН та президентом Туреччини. Антоніу Гутерреш прибув у місто напередодні. Реджепа Ердогана - чекають зараз.

Про це 18 серпня їдеться в сюжеті ТСН.

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Для Львова це справді особливий день, адже відбудеться зустріч такого високого рівня. Антоніу Гутерреш прибув у місто напередодні. Володимир Зеленський - сьогодні зранку. З міським головою Львова вони вже встигли відвідати Личаківський цвинтар, зокрема алею героїв, де ховають загиблих в українсько-російській війні.

Водночас президента Туреччини ще чекають. Остаточного переліку питань, які підніматимуть сьогодні, офіційно не повідомляють. Але є попередня інфомація, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган матимуть двосторонні перемовини, а потім до них приєднається Гутерреш.

За інформацією турецької сторони, серед іншого, йтиметься і про спроби припинення війни все ж дипломатичним шляхом. Хоча напередодні український президент виключив будь-яку можливість переговорів з країною-терористом. Навіть через посередників, адже Росія не хоче припиняти війну.

А от в пресслужбі ООН повідомили, що Гутерреш - окрім зернових коридорів, хоче обговорити обстріли Запорізької АЕС та вбивчий теракт українських військовополонених в Оленівці.

Так от, у центрі Львова, як ви можете бачити, вже зібралися рідні полонених з Азовсталі, щоб привернути увагу світу і зокрема учасників зустрічі. Закликають їх втрутитися, аби провести врешті обмін.

Вже по обіді має бути підхід лідерів до преси. Про що таки говоритимуть і найважливіше, які рішення приймуть - будемо стежити.

Нагадаємо, що у Дніпрі через обстріли ЗАЕС працюватиме радіаційна та хімічна розвідка ДСНС.

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