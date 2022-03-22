Зустріч Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир - Подоляк

Зустріч Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир - Подоляк

Будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна є ключовою для того, щоб був мир в Україні.

В інтерв'ю ВВС він підкреслив, що зустріч готується.

"У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", - додав Подоляк.

За його словами, коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може відбутися.

"Коли вона може бути - я не готовий сказати, бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати", - підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що будь-які принципові рішення можуть бути ухвалені тільки на зустрічі президентів двох країн - РФ і України.

Читайте також: