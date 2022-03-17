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Зустрічати ворога готові 24/7: як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій

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Зустрічати ворога готові 24/7: як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій

facebook.com/Сухопутні війська України

Як тільки сідає сонце, військові розпочинають своє бойове нічне чергування.

Українські воїни чатують на позиціях і вдень і вночі, й завжди готові дати відсіч. Саме в темну пору доби, тільки-но заходить сонце, ворог любить завдавати ударів, але оборонці напоготові.

Про те, як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій - повідомляє ТСН.  

"Тільки вечір і починається все, як і з ракет, так і з автоматів. Останнім часом ситуація більш-менш спокійна, але,  все рівно є прильоти, все одно обстрілюють", - розповідає один з бійців.

Коли на позиціях чутно як лунають вибухи, військові пояснюють – це артилерійська канонада від українських захисників. 

"Дуже ганебно – це не військові, це навіть не люди, вони роблять те, що не робила жодна армія, жоден військовослужбовець. Українські військовослужбовці ніколи собі такого не дозволять, будуть стояти як кіборги, незламні, нескорені. Ми не здамося", - говорить український військовий.

Коли о 7-ій ранку в небі чутно ворожу ціль, українські військовослужбовці на інших позиціях реагують миттєво - лунає звук виходу. Далі вже у повітря піднімається українська авіація – шукати ворожого пілота.  Відпрацьовують ідеально.

Як відбуваються нічні бойові чергування українських захисників

Як відбуваються нічні бойові чергування українських захисників

"Ми сильний народ, ми сильна нація, завжди готові. Це неодноразово доводив наш народ, це неодноразово доводила наша армія, з нами правда, з нами Бог, завжди готові", - говорить український захисник.

Українські воїни в собі впевнені. Кажуть: зустрічати ворога готові 24/7. І вони точно знають, за ким перемога. 

"Вірте в найкраще, ми переможемо – це 100%, я в це вірю, ви в це вірте. З нами Бог, бережіть себе, своїх рідних. Слава Україні! Все буде добре", - запевняє український боєць.

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Автор: Єва Ніколашвілі

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