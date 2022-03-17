Зустрічати ворога готові 24/7: як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій

Зустрічати ворога готові 24/7: як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій

Як тільки сідає сонце, військові розпочинають своє бойове нічне чергування.

Українські воїни чатують на позиціях і вдень і вночі, й завжди готові дати відсіч. Саме в темну пору доби, тільки-но заходить сонце, ворог любить завдавати ударів, але оборонці напоготові.

Про те, як відбуваються нічні бойові чергування на одній з українських позицій - повідомляє ТСН.

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"Тільки вечір і починається все, як і з ракет, так і з автоматів. Останнім часом ситуація більш-менш спокійна, але, все рівно є прильоти, все одно обстрілюють", - розповідає один з бійців.

Коли на позиціях чутно як лунають вибухи, військові пояснюють – це артилерійська канонада від українських захисників.

"Дуже ганебно – це не військові, це навіть не люди, вони роблять те, що не робила жодна армія, жоден військовослужбовець. Українські військовослужбовці ніколи собі такого не дозволять, будуть стояти як кіборги, незламні, нескорені. Ми не здамося", - говорить український військовий.

Коли о 7-ій ранку в небі чутно ворожу ціль, українські військовослужбовці на інших позиціях реагують миттєво - лунає звук виходу. Далі вже у повітря піднімається українська авіація – шукати ворожого пілота. Відпрацьовують ідеально.

Як відбуваються нічні бойові чергування українських захисників

"Ми сильний народ, ми сильна нація, завжди готові. Це неодноразово доводив наш народ, це неодноразово доводила наша армія, з нами правда, з нами Бог, завжди готові", - говорить український захисник.

Українські воїни в собі впевнені. Кажуть: зустрічати ворога готові 24/7. І вони точно знають, за ким перемога.

"Вірте в найкраще, ми переможемо – це 100%, я в це вірю, ви в це вірте. З нами Бог, бережіть себе, своїх рідних. Слава Україні! Все буде добре", - запевняє український боєць.

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Автор: Єва Ніколашвілі