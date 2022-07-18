Новий кремлівський куратор окупованих територій України потрапив під обстріл на Херсонщині

Заступник керівника Адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко нібито потрапив під ракетний обстріл.
Інцидент стався у Новій Каховці, де представник країни-окупантки інспектував наслідки попередніх ракетних обстрілів.
Про це повідомляють російські пропагандисти.
Пропагандисти заявляють, що нібито Сергій Кирієнко приїхав проінспектувати знищений ЗСУ склад зі зброєю російських окупантів. Після цього він зустрівся з "гауляйтером" Херсонщини Володимиром Сальдо.
Після цього за версією пропагандистів пролунали вибухи. На жаль, путінський чиновник та місцеві колаборанти встигли заховатись в укриття та нібито не постраждали.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи. Також згодом у місті спалахнула пожежа.
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