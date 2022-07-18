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Новий кремлівський куратор окупованих територій України потрапив під обстріл на Херсонщині

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Новий кремлівський куратор окупованих територій України потрапив під обстріл на Херсонщині

Фото: Пресслужба Кремля

Заступник керівника Адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко нібито потрапив під ракетний обстріл.

Інцидент стався у Новій Каховці, де представник країни-окупантки інспектував наслідки попередніх ракетних обстрілів. 

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

Пропагандисти заявляють, що нібито Сергій Кирієнко приїхав проінспектувати знищений ЗСУ склад зі зброєю російських окупантів. Після цього він зустрівся з "гауляйтером" Херсонщини Володимиром Сальдо. 

Після цього за версією пропагандистів пролунали вибухи. На жаль, путінський чиновник та місцеві колаборанти встигли заховатись в укриття та нібито не постраждали. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи. Також згодом у місті спалахнула пожежа. 

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