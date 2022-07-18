Новий кремлівський куратор окупованих територій України потрапив під обстріл на Херсонщині

Інцидент стався у Новій Каховці, де представник країни-окупантки інспектував наслідки попередніх ракетних обстрілів.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Пропагандисти заявляють, що нібито Сергій Кирієнко приїхав проінспектувати знищений ЗСУ склад зі зброєю російських окупантів. Після цього він зустрівся з "гауляйтером" Херсонщини Володимиром Сальдо.

Після цього за версією пропагандистів пролунали вибухи. На жаль, путінський чиновник та місцеві колаборанти встигли заховатись в укриття та нібито не постраждали.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи. Також згодом у місті спалахнула пожежа.

Читайте також: