"Зустрінемо з відкритими обіймами": Арестович розповів, як здаватися у полон мобілізованим "ЛДНР"

Росіяни "мобілізовують" українців з ОРДЛО і змушують їх воювати проти власної Батьківщини.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як мобілізованим з так званих "ЛДНР" здатися у полон.
Про це він сказав у розмові з російським журналістом Марком Фейгіним.
За словами Арестовича, потрібно бути дуже великим воєнним професіоналом, щоб правильно здатися у полон.
"Вони (мобілізовані з "ЛДНР". — Ред.) не володіють відповідними навиками. Це важко технічно. Але мій заклик: не втрачати надію і намагатися здатися за будь-якої зручної ситуації. Вони — громадяни України. Здавайтеся, переходьте на нашу сторону, ми зустрінемо вас з відкритими обіймами", — сказав він.
Радник голови ОП припустив, що мобілізовані окупантами українці можуть заховатися у місцевих селян під час бойових дій і, за зручної нагоди, при наближенні ЗСУ здатися у полон. Або під час самих бойових дій намагатися "проскочити".
"Це непроста історія, ці поради висять у повітрі, тому що технічно, щоб здатися у полон, потрібно володіти навиками розвідника або спецпризначенця. Це дуже важко", — підсумував Арестович.
Раніше Олексій Арестович дав прогноз, як далі розвиватиметься війна в Україні.
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